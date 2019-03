Homem é morto com 11 tiros ao sair da casa da namorada no Japiim

Rapaz foi morto nas proximidades da casa da namorada, no bairro Japiim | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Um homem de 20 anos, identificado como Paulo José Marques da Silva, foi morto no final da tarde deste domingo (03) na rua José Prestes, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.



Segundo informações dos policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi surpreendida por um veículo, supostamente modelo polo de cor preta, na rua da casa da namorada.

“Ele foi abordado por um veículo de cor escura e tentou correr, mas acabou sendo atingido. Eram dois indivíduos,sendo um deles encapuzado. Imagino que um terceiro tenha ficado no carro”, informou o delegado Luiz Rocha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A perícia criminal informou que ao menos 11 tiros foram disparados contra o rapaz. Os projéteis atingiram região da cabeça e das costas.



A família da vítima disse à Polícia que Paulo José não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que ele nunca havia sido preso. Ainda não há informações oficiais se a vítima teria passagens pela Polícia.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para remover o corpo. A DEHS prosseguirá com as investigações sobre as motivações do crime e possíveis envolvidos com o assassinato.

