Estudante morre após ser esfaqueado durante assalto, em Manaus

O caso foi registrado como crime de latrocínio (roubo seguido de morte) na DEHS | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O estudante Leonardo Peres Marinho, de 20 anos, morreu após ser esfaqueado no abdômen, na madrugada desta segunda-feira (4). O crime ocorreu por volta das 0h40, na rua Rio Jutaí, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.



De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Leonardo retornava com um amigo de um evento carnavalesco, quando foi abordado por três pessoas, que anunciaram um assalto.

Leonardo reagiu após negar entregar o celular. Um dos suspeitos, armado com uma faca, desferiu um golpe no abdômen do estudante. Em seguida, os criminosos fugiram levando o celular da vítima.

O amigo de Leonardo solicitou o serviço de um motorista de transporte por aplicativos e levou a vítima ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Leonardo morreu por volta das 2h15. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) na DEHS.

