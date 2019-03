Com sinais de estrangulamento, corpo de travesti é encontrado no AM

Familiares da vítima informaram ao Em Tempo, que "Mayla" apresentava sinais de estrangulamento e não tinha envolvimentos com crimes | Foto: Divulgação

Coari - O corpo da travesti identificada como Andreone Marcelino dos Santos, de 29 anos, conhecido como "Maylla", foi encontrado na manhã desta segunda-feira (4), dentro de uma casa localizada na rua G, bairro Amazonino Mendes, em Coari (a 369 quilômetros de Manaus).

Conforme moradores do município, o crime teria ocorrido na madrugada do último sábado (2). O suspeito do assassinato é um homem identificado apenas como "Rodrigo", cuja o apelido é "Goi".

O corpo de "Maylla", foi localizado por volta das 10h desta segunda-feira, dentro da casa que pertence a mãe de Rodrigo. Os moradores da área informaram à polícia que às 5h de sábado, ouviram gritos vindos da residência, e resolveram entrar no local, após sentir um forte odor.

Familiares da vítima informaram ao Em Tempo, que "Mayla" apresentava sinais de estrangulamento e não tinha envolvimentos com crimes. Antes de ser encontrada morta, ela havia saído para uma festa no bairro.

Vítima nasceu e morava em Coari. Motivação do crime é desconhecida | Foto: Divulgação

"Acreditamos que após sair da festa, ela foi atraída para aquele local. Não temos suspeita ainda sobre a motivação. A 'Maylla' era muito conhecida em Coari, todos gostavam dela. Ela era cabeleireira e não tinha envolvimento com algo ilícito", disse Romilson Silva, primo da vítima.

Ainda conforme a família de "Maylla", testemunhas avistaram o suspeito do crime fugindo de mototaxi na manhã de domingo (3). "A casa era da mãe dele, que mora no interior do município. Os vizinhos informaram que ele saiu com uma sacola de roupas do local", disse o primo da vítima.

Policiais Militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM), fizeram buscas pelo suspeito, porém até a publicação desta matéria ele não havia sido preso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Hospital Geral de Coari. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do município.

Leia mais

Estudante morre após ser esfaqueado durante assalto, em Manaus

Corpo esquartejado é encontrado enrolado em lençol no Tancredo Neves