Presidiário é morto com tiros na cabeça na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem conhecido como Lambão, foi morto com dois tiros no fim da tarde desta segunda-feira (4), por volta das 17h30, em um beco localizado na rua Arthur, no Novo Israel, Zona Norte de Manaus. A vítima usava tornozeleira eletrônica.

De acordo com o tenente André, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi atingido com dois tiros na cabeça e o crime tem características de execução.

"A vítima tinha passagem pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Nós acreditamos que foi um acerto de contas. A população no local não quis falar muito sobre o caso com a polícia", disse o tenente.

Ainda de acordo com a polícia, o local é de intenso tráfico de drogas e a área é considerada vermelha pelas autoridades que fazem o patrulhamento do lugar.

Conforme testemunhas, dois homens que estavam a pé foram os responsáveis pela morte desta segunda-feira. Eles avistaram a vítima, saíram correndo e um deles atirou.

"Nós não vimos muita coisa não, mas foram dois caras. O morto era conhecido pelo apelido de Lambão, o nome dele a gente sabe que é Lucas, mas só isso", explicou uma testemunha que preferiu não se identificar.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DTPC) da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Bruna Chagas

