Corpo de mulher é encontrado enterrado em cova, em Manaus

Manaus - O corpo da costureira Solange Gama dos Santos, de 43 anos, foi encontrado enterrado em uma cova na rua B, bairro Campo Sales, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta terça-feira (5). O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, identificado como Manoel Francisco, de 53 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

Uma parente da vítima, identificada como Gláucia Laudislau, contou ao Portal Em Tempo que a família perguntou para Manoel sobre Solange, mas ele dizia que não sabia.

"Ele chegou todo arranhado e se contradizendo. Nós procuramos em todos os lugares e vimos que uma pá e uma enxada que ficavam na parede também tinham sumido. Com isso, fizemos um boletim de ocorrência contra ele", diz.

A Polícia Militar está no local do crime | Foto: Cristiano Sevalho/Em Tempo

Segundo Gláucia, a Solange falava para a família que queira se separar, mas Manoel não aceitava. A costureira deixou 2 filhos.

A polícia acredita que Manoel não tenha agido sozinho, pois tinha feito uma cirurgia recente e andava com uma bolsa de colostomia. Um amigo dele, identificado apenas como "Marcio, foi preso pela polícia nas proximidades de onde o corpo foi encontrado. Ele teria ajudado Manoel no crime.

Local onde o corpo encontrado | Foto: Cristiano Sevalho/Em Tempo

Justiça

A cunhada da vítima, Alcemi Gama, pede justiça. Segunda ela, Solange nunca fez mal para ninguém. "Ela era uma pessoa alegre que se dava bem com todo mundo. Nunca vi a Solange triste, mesmo que tivesse com problemas ela buscava não transparecer para as pessoas".

