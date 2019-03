Sargentos são presos com drogas, armas, munições e carros, em Manaus

Manaus - Seis homens foram presos e dois menores apreendidos com 29 quilos drogas, entre skunk e cocaína, pistolas ponto 40, munições, veículos, além de uma balança de precisão e material para embalo da droga. A prisão aconteceu no início da manhã desta terça-feira (5), por volta das 5h30, nas proximidades da Manaus Moderna, na Zona Sul de capital.

De acordo com o delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), dois sargentos da Polícia Militar do Amazonas faziam parte da organização criminosa, Hamilton Pereira de Almeida, de 38 anos, e Miquéias Costa Sousa, de 32 anos.

"Os outros presos eram as mulas desses sargentos que traziam do interior o material e quando chegavam aqui repassavam para outros traficantes", explicou o delegado.

Os outros presos são: Eriomar Frota de Freitas, de 20 anos, Francisco de Paula Araújo, de 34 anos, Geyson Ferreira dos Santos, de 20 anos, Maycon Anderson Moura de Sousa, de 42 anos. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos.

Material encontrado com a quadrilha | Foto: Cristiano Sevalho/Em Tempo

Segundo o delegado, em média, a quadrilha faturava R$ 100 mil por mês. Sinval destacou que durante a madrugada de hoje, os policiais civis do DRCO receberam uma denúncia relatando que os suspeitos iriam receber um carregamento vindo do município de Coari (a 363 Km de Manaus). A droga estava na embarcação Leão de Judá.

Os seis homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após o término dos procedimentos no DRCO, eles serão levados para Audiência de Custódia, no Fórum Henoch Reis.

Já os menores serão encaminhados para a Delegacia especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Eles irão responder por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

