Três pessoas são presas com armas, drogas e mais de R$ 51 mil no AM

A operação cumpriu mandados de prisões que haviam sido expedidos em 2018, em nome dos suspeitos | Foto: Divulgação

Jutaí - Mário Antônio Ferreira Junior, conhecido como "Paco", de 34 anos; Raimunda Pinho Correa, 26; e Rilton de Souza Pereira, 36, foram presos durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas, em Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus). Durante a ação, foram apreendidos mais de R$ 51 mil, drogas, armas e munições.

Denominada como "Jutaí Limpa", a operação ocorreu na última segunda-feira (4), na rua Belo Ferreira, bairro Vila Sonia. E cumpriu mandados de prisões que haviam sido expedidos em 2018, em nome dos suspeitos.

Conforme um investigador, que pediu para ter a identidade preservada, "Paco" é apontado como um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas na região do Alto Solimões, a região é comandada pelo irmão dele conhecido como "Juquito". Ele foi capturado junto com a mulher.

Os materiais ilícito e são proveniente do tráfico de drogas da região do Alto Solimões | Foto: Divulgação

"A primeira prisão ocorreu por volta das 17h, nossa equipe já estava investigando os suspeitos, com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município. 'Paco' e Raimunda foram presos com o dinheiro, que é lucro da venda de entorpecentes", disse a fonte policial.

Na casa do casal foram apreendidos R$51.012, 300 gramas de cocaína, uma pistola, ponto 40, de uso restrito, 97 munições de calibres ponto 40 e 45.

Rilton foi preso em outra residência, do mesmo bairro. Na casa dele a polícia encontrou um revólver, calibre 38, com a numeração raspada, 15 munições de calibre 38, e quatro munições calibre 12, aparelho de choque e um celular.

Os suspeitos foram encaminhados ao 56º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e ficarão a disposição da Justiça.

Leia mais

Vídeo: Denarc apreende 30 kg de skunk em dois barcos na orla de Manaus

Quadrilha é presa com 200 quilos de maconha no Amazonas