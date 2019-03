Ao ver amigo ferido, motorista segue atirador e acaba baleado e morto

O crime ocorreu por volta de 0h10 | Foto: Divulgação e Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - O motorista de transporte por aplicativos Daniel Levi P. G., de 30 anos, foi assassinado com dois tiros, sendo um nas costas e outro próximo à boca, na madrugada desta quarta-feira de Cinzas (6), durante uma banda carnavalesca. O crime ocorreu por volta de 0h10, na rua Alonso Pinheiro (antiga Olavo Bilac), bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o crime foi em frente a "Feira do 40" durante o “Bloco do Babau”. Os foliões relataram à polícia que um homem, ainda não identificado, chegou ao local em uma motocicleta.

Conforme um morador de 43 anos, que testemunhou o crime e prefere não se identificar. Após descer da moto, o suspeito atirou e feriu um amigo de Daniel. "Em seguida, o motorista correu atrás do atirador e também foi baleado com tiros", disse a testemunha.

Segundo a polícia, Daniel ainda foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, mas morreu por volta de meia-noite e meia.

A polícia informou que Daniel já tinha passagem por roubo. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

Um amigo baleado de Daniel, identificado como Francisco C. V., de 20 anos, foi conduzido por populares baleados ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o jovem segue internado em estado grave. A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Criminosos armados invadem casa e matam jovem no Santo Agostinho

Corpo de mulher é encontrado enterrado em cova, em Manaus