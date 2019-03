Corpo de morador de rua é encontrado em estado de decomposição

O morador de rua tinha 31 anos | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Um morador de rua, identificado como Fernando de Souza Silva, de 31 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (6). O corpo, já em avançado estado de decomposição, estava embaixo de uma caixa d'água desativada da antiga Manaus Ambiental.

O fato aconteceu ao lado do prédio da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), onde também funciona o 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida coronel Sávio Belota com as ruas 89 e 10, no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital amazonense.

O corpo estava de bruços | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Os policiais militares relataram que o corpo foi encontrado por populares que sentiram forte odor vindo do local. A vítima estava de bruços e vestia uma apenas um short.

A ex-sogra da vítima, Rosilda de Lima Guedes, de 87 anos, esteve no local e fez o reconhecimento do corpo. Segundo ela, Fernando, após se separar da filha dela, passou a morar na rua e fazer uso de bebidas alcoólicas constantemente.

"Ele não tinha problemas com nenhum morador. O único problema dele era beber. Fernando é natural de Santarém, no Pará, e não tem família aqui em Manaus", disse Rosilda.

ex-sogra da vítima | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) apontou morte súbita como causa da morte. A vítima estava com o rosto machucado.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

