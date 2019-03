Jovem é brutalmente assassinada e companheiro é o principal suspeito

A vítima e o principal suspeito do crime, o próprio companheiro | Foto: Divulgação

Manaus - Mais um crime brutal contra a mulher foi registrado pela polícia na capital amazonense. Dessa vez, uma jovem de 19 anos foi assassinada com dez facadas na tarde de terça-feira (5). O principal suspeito de ser o autor do crime é o próprio companheiro da vítima, que está foragido.

O crime ocorreu por volta das 14h, dentro de uma quitinete na rua Jasmin da Noite, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. A maranhense Stefane Rocha Chaves morreu após uma discussão por causa do sumiço de uma chave do apartamento.

Segundo relatos de testemunhas repassadas à polícia, Jefferson da Silva Pinto, de 25 anos, passou a tarde ingerindo bebidas alcoólicas na casa da irmã dele, que fica em frente à estância de quitinetes.

“Ao retornar para casa, Stefane impediu que o companheiro entrasse. Com sinais de embriaguez, Jefferson acabou dormindo do lado de fora do imóvel. Horas depois, Jefferson acordou e passou agredir a companheira dentro do quarto, onde questionava a chave do imóvel. Stefane por sua vez alegava que não sabia”, informam testemunhas.

Em determinado momento, a jovem disse que iria sair, o que teria incitado Jefferson a desferir vários golpes de faca na própria esposa. A maioria das facadas atingiu costas, tórax e ombro da vítima, conforme informou a polícia.

Após a briga, a jovem foi encontrada ensanguentada e sem sinais vitais pela irmã do autor do crime. A polícia foi acionada, mas Jefferson já havia fugido.

Natural de Imperatriz, Stefane não tinha familiares em Manaus. Ela deixou uma filha de um ano e quatro meses do relacionamento com Jefferson. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

Na manhã de terça-feira (5), a costureira Solange Santos de Menezes, de 43 anos, foi encontrada enterrada em uma cova rasa de uma área de mata, próximo da casa onde morava. O fato aconteceu por volta das 9h30, na rua Alecrinzeiro (antiga rua B), comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A vítima estava desaparecida e familiares fizeram as buscas. O marido da vítima, Manoel Francisco de Menezes Filho, de 51 anos, é o principal autor do crime e segue foragido.

Manoel Francisco ainda chegou a ser preso na tarde de segunda-feira (4), no Terminal de Integração (T1), na avenida Constantino Nery, bairro Presidente Vargas, Zona Sul.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) com a presença de um advogado, mas por falta de provas foi liberado pela polícia.

Durante as buscas pelo corpo da costureira, um homem, suspeito de participação no assassinato, identificado como Márcio Araújo Siqueira, de 34 anos, foi preso por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em um sítio em que trabalhava após denúncias anônimas.

Márcio Araújo Siqueira foi levado para o prédio da DEHS, onde negou qualquer envolvimento no feminicídio. Em depoimento, ele declarou que Manoel Francisco planejava matar a esposa. Outros dois homens também são procurados pela participação no crime.

