PM esteve presente em 26 bandas nesta terça de Carnaval em Manaus

Em um ônibus, os policiais contavam com seis câmeras, duas delas com capacidade de giro 360 graus e oito monitores | Foto: Divulgação

Manaus - O último de dia Carnaval em Manaus, terça-feira (5), também foi marcado pelo policiamento ostensivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) nas 26 bandas e blocos de Carnaval. Mais de 800 policiais estiveram nas ruas para garantir segurança aos foliões. O efetivo contou com o auxílio de 250 viaturas e unidade móvel de monitoramento. No interior, a PMAM também esteve presente para a tranquilidade de quem decidiu aproveitar o Carnaval.

A população pode colaborar em todo evento com aglomeração de pessoas como é o Carnaval, uma vez que a segurança é responsabilidade de todos.

“A Polícia Militar se faz presente em todos os eventos. Pedimos à população que colabore com a segurança pública. Ao circular nas ruas, pertences e objetos de valor devem ser guardados. Andem em grupo de pessoas, evitem o isolamento. Brinquem com tranquilidade e sempre procurem o policial militar que estiver de serviço para que a gente possa dar o atendimento necessário e garantir a segurança das pessoas”, disse o comandante de Policiamento Metropolitano (CPM), coronel PM Jorge Alves.

Pela quantidade de público que recebe todos os anos, cerca de 100 mil foliões, o Galo de Manaus, no Sambódromo, é considerado um grande evento pela PMAM. Por isso, conta com a presença de tropas especializadas da PMAM. Segundo Jorge Alves, a população percebeu a intensificação do policiamento em todos os eventos na capital e interior.

“Nós mudamos a forma de agir, aumentamos a abordagem e a polícia está mais próxima da comunidade. O aparato de segurança garantiu a tranquilidade do cidadão”, disse.

Na banda do Parque 10, na zona centro-sul, a PMAM também esteve presente. “Nós desenvolvemos todas as ações para que as pessoas pudessem aproveitar a festa com tranquilidade. Tínhamos a quantidade suficiente de policiais e viaturas”, disse o comandante de Policiamento da Área Centro-Sul (CPA), tenente-coronel PM Cesar Andrade.

Uma unidade móvel de monitoramento foi levada para a banda do Educandos, na zona sul. Em um ônibus, os policiais contavam com seis câmeras, duas delas com capacidade de giro 360 graus e oito monitores.

“Estivemos com um efetivo de 53 policiais, a pé e motorizados. Tivemos sete bandas na área, porém tudo bem tranquilo e bem calmo”, disse o comandante da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), major Lúcio Landim, que, na terça-feira, esteve responsável pelo policiamento no CPA Sul.

“Todos nós merecemos uma segurança melhor e isso nós estamos observando aqui. Nós estamos, estou vendo muitos policiais. A gente pode brincar com famílias com filhos, amigos, namoradas. Pra mim tá sendo muito gratificante ver o efetivo da Polícia Militar”, disse o analista financeiro Raimundo Coutinho.

