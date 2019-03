Polícia prende homem com 33 trouxinhas de maconha em Manacapuru

Rodrigo de Oliveira foi autuado em flagrante por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manacapuru - A Polícia Civil em Manacapuru, a 87 quilômetros de Manaus, sob o comando do delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, prendeu, em flagrante, na terça-feira (5), por volta das 17h30, Rodrigo de Oliveira Soares, 26. Ele estava em posse de 33 trouxinhas de maconha, sete de oxi, duas de cocaína, além de R$ 37 em espécie, proveniente do tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Aparecida.

De acordo com a autoridade policial, a equipe da DIP chegou até o infrator por meio de delação anônima feita por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretária de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), informando a comercialização de drogas na rua Nova Vitória, bairro Aparecida. Segundo Torres, os policiais civis se deslocaram até o local informado para constatarem a veracidade da denúncia.

“Durante diligências em torno do caso, montamos campana no local e conseguimos identificar Rodrigo, que está praticando a venda ilícita no local. Em posse do infrator encontramos as substâncias entorpecentes e durante buscas na residência encontramos a quantia em dinheiro proveniente do tráfico de drogas naquela área. Em depoimento, ele afirmou que vende drogas há cerca de um ano”, relatou o delegado.

Rodrigo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na DIP de Manacapuru, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

