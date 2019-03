Jovem estupra, estrangula e deixa namorada para morrer em estrada

Vítima de estrangulamento e abuso sexual foi encontrada numa estrada do Espírito Santo na madrugada da última segunda-feira (4). Jane Cherobin, de 36 anos, está internada no hospital em estado grave, mas não corre risco de morte. Segundo familiares, o que motivou o agressor foi “ciúmes”.

O carro do namorado de Jane, Jonas Guimarães do Amaral Neto, de 34 anos, foi encontrado próximo ao corpo da vítima numa estrada que leva ao Parque Nacional do Caparaó. A polícia já expediu nesta terça-feira (05) um mandado de prisão preventiva para Jonas, que ainda não foi encontrado.

A vítima foi encontrada na estrada, no final de uma curva, desacordada, nua, com sinais de estupro e estrangulamento.

“Ele deve ter achado que ela estava morta e fugiu, mas perdeu a chave do carro, que estava no local”, disse Salvador Cherobin, irmão da vítima.

Salvador relata seu desespero ao ver a irmã da forma que foi encontrada. “Ela ficou machucada da cabeça ao dedo do pé. Quando eu fecho os olhos, ainda vejo minha irmã despida, jogada com a cabeça no asfalto, praticamente morta. Ela tinha pulsação, talvez se fosse encontrada meia hora mais tarde, não daria para sobreviver”, disse Salvador.

Segundo ele, Jane ainda não consegue se alimentar, nem falar ou abrir os olhos. “Os olhos dela sangram e o nariz está quebrado, o que a faz respirar com dificuldades. A cabeça possui hematomas, o pescoço está com um inchaço absurdo. Da forma que ela se encontra não temos previsão de alta”, contou.

Relacionamento

Jane e Jonas se relacionavam há aproximadamente um ano e meio e estavam trabalhando temporariamente numa choperia de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. O ocorrido se deu na noite da segunda-feira (04) quando o casal se deslocava para cidade onde moram, Espera Feliz, em Minas Gerais.

Salvador conta ainda que o agressor enviou áudios e imagens para a mãe de Jane e para ele, dizendo o que pretendia fazer.

“Nos áudios Jonas dizia que Jane estava fingindo desmaio e que não aguentava mais viver daquela forma. Ele tentava pôr a culpa nela, dizendo que ela estava o traindo”, relatou o irmão.

Salvador conta que a família o considerava um homem de bem, pacífico e que todos foram pegos de surpresa com o ocorrido.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Polícia prende homem com 33 trouxinhas de maconha em Manacapuru

Jovem é brutalmente assassinada e companheiro é o principal suspeito