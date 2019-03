Polícia apreende 10 kg de maconha em lancha no Amazonas

De acordo com o delegado Sinval Barroso, as diligências iniciaram após trabalho investigativo realizado pelas equipes do DRCO | Foto: Divulgação

Na tarde desta terça-feira (5), por volta das 15h, a Polícia Civil deflagrou uma ação que resultou na apreensão de dez quilos de maconha do tipo skank, avaliados em R$ 50 mil. A droga estava sendo transportada em uma lancha vinda do município de Coari, distante 363 quilômetros em linha reta da capital.

De acordo com o delegado Sinval Barroso, as diligências iniciaram após trabalho investigativo realizado pelas equipes do DRCO, que identificaram a chegada do material entorpecente na capital.

“Ao longo de nossos trabalhos, verificamos que as substâncias entorpecentes chegariam em Manaus na tarde de ontem, no Porto da Manaus Moderna, situado no bairro Centro, zona sul da capital. Imediatamente nos deslocamos até o local e com o auxílio da Receita Federal, que disponibilizou o cão farejador Odin, conseguimos encontrar os dez quilos de maconha do tipo skank dentro de uma mala”, explicou Barroso.

O diretor do DRCO destacou que as equipes do departamento estão trabalhando diuturnamente no combate ao tráfico de drogas no Estado.

“O destino desse entorpecente era a capital amazonense, mas conseguimos interceptar esse material antes de ser pulverizado na cidade. Agora iremos continuar nossas investigações para identificar, localizar e prender o proprietário da mala que estava em posse das substâncias entorpecentes”, disse o diretor do DRCO.

