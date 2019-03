Homem é baleado com 4 tiros durante discussão de trânsito em Manaus

Manaus - Um homem, de 33 anos, foi atingido com quatro tiros, após uma discussão de trânsito, quando saía de um posto de combustível, localizado na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (5). As informações são do Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (Cecopom).

Segundo policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o autor dos disparos ocupava um veículo modelo Peugeot, de cor branca e placa não informada.

O suspeito estava na companhia de mais três homens e fugiu após a ação criminosa. O grupo não foi identificado.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Leia mais

Jovem é brutalmente assassinada e companheiro é o principal suspeito

Corpo de morador de rua é encontrado em estado de decomposição