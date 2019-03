'Loira Blindada' ri e faz pose na delegacia após ser presa com drogas

A mulher, identificada como a "Loira Blindada", chegou a rir dos policiais que a prenderam | Foto: divulgação





Itacoatiara - Na tarde desta quarta-feira (6), a jovem L.M, de 23 anos, mais conhecida como "Loira Blindada", foi presa durante ação policial no porto de uma comunidade localizada no município de Itacoatiara (a 269 quilômetros de Manaus). Presa com drogas, a jovem chamou a atenção dos policiais ao rir da prisão e por fazer poses ao ser fotografada por eles no banner da polícia.

De acordo com a polícia, a "Loira Blindada" estava dentro de uma embarcação quando foi abordada pela equipe. O flagra ocorreu d urante evento carnavalesco na comunidade do Paraná do Amatari, próximo à Vila de Novo Remanso, zona rural do município.

"Nós recebemos denúncias anônimas e já sabíamos quem era ela. Isso porque já estávamos monitorando os passos da 'Loira'", relatou um dos policiais que participou da ação.

Ao chegarem ao local indicado, a jovem estava dentro do barco com uma mochila. Dentro do acessório foram encontradas seis porções de maconha, do tipo skunk, além de uma porção de substância aparentemente oxi.

A suspeita foi presa em flagrante e levada à 2ª Delegacia Regional de Polícia. Ao ser fotografada pela polícia, a jovem fez "caras e bocas" para "não sair feia na foto", segundo ela.

"Isso mostra o quanto o bandido debocha da Justiça. Isso é inadmissível. A gente prende, mas ela sabe que logo sera solta pela Justiça", desabafou o policial.

Leia mais

Polícia apreende 10 kg de maconha em lancha no Amazonas

Polícia prende homem com 33 trouxinhas de maconha em Manacapuru