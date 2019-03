Filha tem surto e esfaqueia a própria mãe no pescoço, em Manaus

A mãe dela foi atrás da adolescente e foi recebida a facadas | Foto: divulgação

Manaus - Após sair de casa por conta de uma possível gravidez, uma adolescente de 15 anos não gostou de ser questionada pela mãe, uma de mulher de 33 anos, e a atacou com uma faca na manhã desta quinta-feira (7). O caso ocorreu na rua Vitória, bairro Lírio do Vale I, Zona Oeste de Manaus. O golpe atingiu o pescoço da vítima.



De acordo com a polícia, a jovem teve uma discussão com a mãe e fugiu de casa após anunciar que estaria grávida. Ela foi morar na casa da cunhada, irmã do pai do bebê, e estava desaparecida há dois dias. A mãe dela foi atrás e foi recebida a facadas.

A menor foi apreendida e levada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). A mãe da jovem ainda chegou a ser levada pelo Samu ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas passa bem e está prestando depoimento à polícia.

O delegado platonista da Deaai, Daniel Vezzani, disse que na especializada a adolescente foi autuada por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. A própria mãe já tinha dito para a polícia em depoimento que a menor já tinha envolvimento com coisas erradas.

Vezzani informou, ainda, que a mãe pediu que a filha seja internada para tratamento psicológico e medidas socioeducativos, mas quem irá decidir o destino da jovem será a promotoria da infância e da juventude.

"No ambiente familiar, segundo a mãe, a adolescente é rebelde. A mãe disse que já vinha procurando ajuda da equipe disciplinar", detalhou. O pai do bebê, que a adolescente está esperando, também será intimado para comparecer à Deaai e prestar depoimento", explicou o delegado.

Após o encerramento do flagrante, a audiência vai acontecer e deve definir o futuro da jovem, que pode ser uma simples advertência ou até mesmo internação, mas isso depende da avaliação do promotor de justiça. Neste segundo caso, se for essa a decisão, a jovem receberá apoio de uma equipe multidisciplinar.

