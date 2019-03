Cantor do AM nega que seja ele em vídeo praticando sexo com porco

Manaus - Após ser denunciado por maus-tratos, o vocalista da banda de Forró na Pegada, Gabriel Tavares, conhecido como Biell Loop, de 26 anos, negou que fosse ele que aparece em um vídeo praticando sexo com um porco. O artista prestou esclarecimento na manhã desta quinta-feira (7), na sede da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema).

Conforme a titular da Dema, delegada Carla Biaggi, o suspeito cumpriu as orientações do advogado de defesa e durante trinta minutos de depoimento apenas negou os questionamentos feitos.

“Ele estava no seu direito de defesa. Porém, foi contraditório em seus posicionamentos. Anteriormente, ele havia até pedido desculpas, em uma postagem no Facebook, pelo o que ele chamou de ‘brincadeira’, que havia feito com aquele animal”, disse Biaggi.



A delegada, ainda, informou que deve ouvir outras testemunhas e reunir provas para conclusão do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que será encaminhado ao judiciário.

“Ainda vamos ouvir a deputada Joana D’arc, que formalizou a denúncia. Além disso recebi os prints das postagens que o suspeito fez nas redes sociais. Quem vai dizer se é ele ou não será a Justiça e o Ministério Publico”, informou Carla.

Denúncia

O cantor foi denunciado, na madrugada desta terça-feira (5), pela presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputada Joana Darc (PR), pelo crime de maus-tratos.

Ao lado dos policiais, que estavam sob o comando do Tenente Adailson, Joana foi até o lugar onde o cantor realizava um show e acompanhou a sua notificação.

Durante a notificação, Biell Loop chegou a dizer que iria se responsabilizar pelo seus atos e afirmou que fez uma "brincadeira de mal de gosto". O caso continua sendo investigado.

Legislação



De acordo com a Lei de Crimes Ambientais n◦ 9605/98 Art. 32 e incisos, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.



