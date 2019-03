Bebê é encontrado morto e polícia investiga maus-tratos, em Manaus

Manaus - Os pais de um bebê de apenas três meses, identificado como Breno Luiz, devem ser investigados por maus-tratos, após a criança ser encontrada morta dentro da casa da família. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (7), no beco Carangola, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme moradores do bairro, os pais da criança são usuários de drogas e têm outros seis filhos. O menino encontrado morto era o mais novo. “O bebê estava muito doente junto com outros cinco irmãos, que foram levados pela tia ao pronto-socorro. Todos gripados e com dores no corpo. Eles não estavam nem querendo se alimentarem”, disse uma dona de casa, que com medo de represálias não quis se identificar.

Os pais da criança serão ouvidos pela polícia | Foto: Daniel Landazuri/EM TEMPO

Ainda conforme os relatos de testemunhas, na manhã desta quinta, a mãe alimentou a criança com uma vitaminada, depois de fazer o bebê arrotar, deixou a criança deitada.

“No início da tarde ela estranhou que o menino estava muito quieto e viu que ele estava morto”, disse uma moradora da área.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Conforme o Departamento de Polícia-Técnico Científica (DPTC), inicialmente, não foi encontrado nenhuma marca de violência no bebê.

“Constatamos apenas sinais de assaduras e manchas de alergias. Porém no IML serão feitos exames que irão determinar a causa morte”, informou o perito Mahatma Porto.

O plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Guilherme de Andrade, conversou com os responsáveis da criança e relatou ao Portal Em Tempo que eles serão notificados a prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).

“Fizemos um levantamento de informações junto com a perícia e vamos encaminhar o caso à delegacia da criança, onde os pais devem ser ouvidos”, disse o delegado.

Leia mais:

Cantor do AM nega que seja ele em vídeo praticando sexo com porco

Homem morre eletrocutado ao tentar roubar fio de subestação de energia