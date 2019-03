Foragido da Justiça é preso com carro roubado no Tarumã, em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas cumpriu, nesta quinta-feira (07), por volta das 8h, mandado de prisão, em razão de sentença condenatória por tráfico de drogas, em nome de Franklin Garone Bruce, 23. Com o infrator, os policiais civis recuperaram um carro roubado no dia 28 de julho de 2018, no conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, a prisão do infrator aconteceu na casa onde ele estava morando, situada na avenida Plácido, conjunto Campos Sales, bairro Tarumã, zona oeste da capital. No local, foi recuperado um veículo da marca Hyundai, modelo HB20, de cor vermelha e placas clonadas.

“Chegamos até Franklin durante diligências em torno de um furto ocorrido no dia 3 de março deste ano, em um supermercado localizado na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona oeste. Na ocasião, quatro mulheres, dentre elas uma que seria parceira de Franklin, utilizaram o veículo roubado para cometer o delito. Na delegacia, verificamos que o infrator responde a dois processos por tráfico de drogas”, explicou Goes.

A ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 5 de junho de 2018, pela juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota, da 1ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute). Franklin foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

Em razão do mandado de prisão em nome dele, ao término da Audiência do Custódia, o jovem será conduzido à unidade prisional na cidade, onde irá permanecer à disposição da Justiça. Após ser periciado, o veículo recuperado será devolvido à vítima, uma mulher de 27 anos.

*Com informações da assessoria.

