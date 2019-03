Suspeito de matar e enterrar ex-mulher é preso no interior do Amazonas

Suspeito chegou a ser detido na capital amazonense, quando a vítima era dada apenas como desaparecida, | Foto: Divulgação

Manaus - Manoel Francisco de Meneses Filho, de 53 anos, o principal suspeito de matar e enterrar o corpo da ex-mulher, a costureira Solange Gama dos Santos , de 43 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (7), em Itacoatiara (a 176 km de Manaus). As informações são do delegado Lázaro Mendes, titular da Delegacia Interativa do município.

O suspeito está foragido há dois dias. Ele chegou a ser detido na capital amazonense, quando a vítima era dada apenas como desaparecida, porém Manoel foi liberado após falta de prova.

"Devido alguns fatos a serem esclarecidos em Manaus, vamos divulgar o caso apenas amanhã [sexta-feira], porém confirmo a prisão dele aqui em Itacoatiara", informou o delegado.

O corpo da costureira foi encontrado enterrado em uma cova na rua B, bairro Campo Sales | Foto: divulgação

Por volta das 18h50 os familiares da vítima foram informados da prisão do suspeito. Aliviado, o filho do casal relatou ao Em Tempo, que espera por Justiça.

"Por mais que ele seja meu pai, espero que ele pague pelo erro e tenha uma pena máxima. Que ele pague na cadeia o que ele fez com minha mãe. Estamos felizes em saber da prisão dele e vamos acompanhar os próximos procedimentos", disse o autônomo Rai Santos de Meneses, de 19 anos.

Corpo da vítima encontrado em área de mata | Foto: divulgação

O caso

O corpo da costureira foi encontrado enterrado em uma cova na rua B, bairro Campo Sales, Zona Oeste de Manaus. O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, identificado como Manoel Francisco, de 53 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

A polícia acredita que Manoel não tenha agido sozinho, pois tinha feito uma cirurgia recente e andava com uma bolsa de colostomia. Um amigo dele, identificado apenas como "Marcio", foi preso pela polícia nas proximidades de onde o corpo foi encontrado. Ele teria ajudado Manoel no crime.

Edição: Bruna Chagas

