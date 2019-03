Tentativas de feminicídio marcam véspera do Dia da Mulher em Manaus

A agressão ocorreu por volta das 3h desta quinta-feira (7) | Foto: Divulgação





Manaus – Na madrugada desta quinta-feira (7) uma mulher venezuelana, de 25 anos, sofreu uma tentativa de homicídio pelo próprio marido, um amazonense de 34 anos. O homem atingiu a mulher com diversos murros e chutes por todo o corpo, causou golpes em seu rosto utilizando uma chave e ainda tentou matá-la afogada em um tanque de água da casa. A agressão aconteceu na residência deles, situada no bairro Manoa, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher algumas horas depois da agressão e tentativa de homicídio. A delegada titular da unidade policial, Débora Mafra explicou à reportagem do Portal Em Tempo que a vítima já somava duas medidas protetivas contra o agressor, mas nenhuma delas tinha sido respeitada pelo homem.

“Infelizmente não foi a primeira vez que ela apanhou dele, isso já vem sendo recorrente, pois ele não respeitava a medida protetiva e continuava se aproximando dela. É preciso entender que a vítima não volta com o companheiro porque gosta de apanhar, mas muitas vezes porque está aprisionada psicologicamente por ele, daí a importância de acompanhar as particularidades de cada caso”, explicou a delegada.

O casal tem uma filha e já morava junto há alguns anos desde que se conheceram na cidade de Boa Vista, em Roraima. Mesmo após a emissão de duas medidas protetivas contra o homem, a venezuelana acompanhava o agressor em um bar na noite do crime. Na delegacia ela contou que resolveu ir para casa pois percebeu que o homem tinha começado a se alterar após consumir bebidas alcoólicas.

“No depoimento ela contou que ele chegou bêbado em casa e começou a agredi-la mais uma vez. Ele primeiro atingiu a vítima com vários murros ao redor do corpo e quando ela caiu no chão começou a chutá-la intensamente. A mulher conseguiu correr para o lado de fora da casa, mas foi alcançada por ele que tentou matá-la afogada no tanque. Tudo isso fica bem claro no vídeo que revela as imagens da agressão”, contou Débora Mafra.

As imagens de segurança mostram o homem agredindo a ex-esposa no lado externo da casa | Autor: Divulgação





O vídeo que mostra as imagens do crime é da câmera de segurança da casa. Após a tentativa de afogamento, a vítima revelou que aproveitou um segundo de distração do agressor e correu para o portão da residência onde pediu ajuda e foi ouvida pelos vizinhos.

Justiça

Mesmo com o descumprimento das medidas protetivas e com as imagens da tentativa de homicídio, o homem foi liberado pela Justiça em audiência de custódia e está proibido mais uma vez de chegar perto da mulher.

A delegada Débora Mafra informou ainda que mesmo com a liberdade do agressor, o caso continuará sendo investigado por ela para que medidas mais efetivas em relação ao cárcere do homem sejam adotadas pela Justiça.

Zona Leste

Na Zona Leste de Manaus mais um crime contra a mulher também foi registrado durante esta quinta-feira (7). O caso que aconteceu no bairro Zumbi 2, envolveu uma jovem de 25 anos que foi agredida pelo ex-marido com uma chave de fenda. Na delegacia a vítima informou que foi casada com o agressor durante oito anos e que desde o término da relação continua sendo perseguida e ameaçada por ele.

Na última agressão, nesta madrugada, a jovem relatou que o homem chegou a pegar uma chave de fenda para agredi-la e também bater nos vizinhos que tentaram intervir a a agressão.

Ao perceber a ação criminosa populares agrediram o suspeito, que foi preso logo em seguida por uma viatura da polícia militar que passava pelo local. Questionado sobre o caso, o homem confirmou as agressões contra a ex-mulher.

O caso foi registrado na Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante e passou por exames de corpo de delito na manhã desta quinta-feira (7) no Instituto Médico Legal. Ele deve ser encaminhado para Audiência de Custódia para os procedimentos cabíveis.

Edição: Bruna Chagas

Leia mais:

Homem morre eletrocutado ao tentar roubar fio de subestação de energia

Suspeito de matar e enterrar ex-mulher é preso no interior do Amazonas