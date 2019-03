Rogerinho 'Playboy' membro de facção criminosa é preso na Zona Leste

A polícia chegou até o homem após denúncias anônimas | Foto: Divulgação





Manaus – O traficante Rogério da Silva, conhecido como “Rogerinho Playboy” foi preso na tarde desta quinta-feira (7), na rua Mirra, loteamento João Paulo. Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, após várias denúncias anônimas. A prisão foi efetivada por policiais Militares da 30ª Cicom.

A polícia informou que o homem estava foragido há alguns meses, e que era conhecido na capital do Amazonas como o "comandante do tráfico na cidade de Deus".

Durante busca, um carro modelo Audi A4 de placa não divulgada, foi apreendido. Dentro dele, os policiais encontraram maconha, R$58, vários documentos de carros usados para cometer crimes, além de um Coldre (encaixe facilitador de armas de fogo) debaixo do banco da frente do passageiro.

O delegado Torquato Mozez, titular do 30° Departamento Integrado de Polícia, destacou que “a grande quantidade de documentos encontrados no carro, que na verdade é para lavagem de dinheiro, já que o dinheiro do tráfico tem que circular, a forma mais fácil é com veículos de luxo”.

O delegado afirmou ainda que o rapaz tem uma extensa ficha criminal, sendo membro de uma facção criminosa, com vários veículos de luxo e que ele já havia sido preso outras vezes, mas liberado pela Justiça.

