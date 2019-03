Trio assalta ônibus na avenida Torquato Tapajós, mas é detido pela PM

| Foto:





Manaus – Passageiros de ônibus coletivo da linha 356 foram vítimas de assalto mais uma vez. A ação criminosa foi deflagrada por três homens que cometeram o assalto no início da noite desta quinta-feira (7), na avenida Torquato Tapajós, no sentido Centro/bairro.

Os homens foram resgatados em uma área de mata próxima ao assalto | Foto: Divulgação





Wellington Kalil Gomes, de 21 anos, e mais dois menores de idade com 13 e 14 anos, anunciaram o assalto na altura do Igarapé da Torquato Tapajós. O trio rendeu os passageiros do coletivo anunciando o crime e ameaçando as vítimas com armas brancas.

Os suspeitos levaram pertences pessoais como cordões, celulares e relógios. Eles também levaram cerca de 9 celulares, carteiras com documentos e uma espécie em dinheiro ainda não revelada. Após o assalto, eles tentaram fugir do local por uma área de mata.

Entre o roubo estão celulares, dinheiro e objetos de uso pessoal | Foto: Divulgação





A equipe policial da 26ª Cicom conseguiu prender os assaltantes que foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Parte dos pertences das vítimas também foram recuperados.

Edição: Bruna Chagas

