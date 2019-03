Jovem morre em hospital após ter o corpo queimado pelo namorado

Após ter o corpo queimado pelo próprio namorado, a estudante Isabela Miranda de Oliveira, de 19 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (7), em um hospital de São Paulo.

Ela teve o corpo queimado no último domingo (3), em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Testemunhas que estavam na chácara onde o crime ocorreu relataram que a agressão aconteceu após o homem, William Felipe Alves, de 21 anos, ver Isabela na cama com o cunhado dele.

Há relatos de que a mulher estava bêbada e tinha sido abusada pelo cunhado do namorado quando foi vista na cama com ele.

William Felipe Alves foi preso em flagrante no mesmo dia. Isabela teve 80% do corpo queimado e estava internada desde o último domingo (3). O corpo dela foi sepultado na manhã desta sexta-feira (8).

Isabela tinha 19 anos e cursava administração | Foto: Divulgação

A jovem fazia faculdade de administração e trabalhava. O casal estava junto havia um ano.

O dia do crime

A vítima e o namorado saíram para passar o domingo de Carnaval em uma chácara em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, a convite de uma amiga de infância de Isabela.

Depois de aproveitar o dia inteiro, o grupo começou a jogar dominó. Na brincadeira, quem perdesse tinha que tomar uma dose de tequila. Eles acabaram ficando alcoolizados.

A tia de Isabela, Sonia Miranda Gonçalves, conta que a jovem acabou passando mal depois de beber. “A amiga dela a levou para tomar banho, porque ela não tava muito bem, e a colocou no andar de cima da casa pra ela descansar”, disse a tia à imprensa local.

Segundo testemunhas, William Felipe foi até o quarto e viu Isabela e o cunhado dele juntos na cama. Quem estava na casa disse que houve briga e discussão.

Transtornado, William Felipe enrolou a jovem em colchões e colocou fogo. As outras pessoas que estava na casa entraram no quarto e tentaram salvar Isabela.

O cunhado do suspeito aparece no boletim de ocorrência como sendo vítima, mas testemunhas afirmam que Isabela foi abusada por ele. A irmã do suspeito também é investigada por ter agredido Isabela.

A vítima teve o corpo praticamente todo queimado. O suspeito foi preso em flagrante no mesmo dia.

