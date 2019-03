Dupla matou rival com 14 tiros a mando de traficante da FDN, em Manaus

Manaus - Darcy Marques Dentes Neto, de 24 anos, conhecido como “Pereira”, e Halison Aroucha da Silva, de 20 anos, vulgo “Barriga”, foram apresentados à imprensa na manhã desta sexta-feira (8). Eles estão envolvidos na morte de Enoque Corrêa Tavares, o “Índio”, 26. O crime ocorreu no dia 26 de janeiro deste ano, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Denis Pinho, adjunto da DEHS, Enoque foi assassinado com 14 tiros após ter ameaçado um homem que está foragido e seria membro de uma facção criminosa que atua no Amazonas. Enoque fazia parte da Família do Norte (FDN), mas migrou para facção rival Comando Vermelho (CV).

"Enoque foi morto a mando do líder da organização criminosa, conhecido como "Lobo". Com a ordem, Halison e Darcy levaram Enoque até um campo de futebol, na comunidade Raio do Sol, e o executaram com 14 tiros", explicou o delegado Paulo Martins.

A prisão da dupla contou com o serviço de inteligência da polícia e denúncias anônimas. Em depoimento, Darcy e Halison afirmaram que são integrantes da FDN. A morte do rival está relacionada a briga pelo controle do tráfico de drogas na região.

A autoridade policial informou, ainda, que Halison também tem participação nos assassinatos de Alexsandro Praia da Silva, de 40 anos, e Ricardo Almeida da Cruz Filho, de 32 anos. O crime ocorreu no dia 1º de outubro de 2018, no condomínio Verona, na rodovia federal BR-174.

Na época, os criminosos estavam em um carro Fiesta de cor branca, e a motivação foi por conta do envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas. Alexsandro usava uma tornozeleira eletrônica e era monitorado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Em janeiro deste ano, dois homens foram presos como autores, identificados como "Magrão" e "Guigui". No dia 27 de fevereiro, "Barriga", irmão de "Magrão", e "Pereira, foram presos em cumprimento a ordem judicial expedida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri.

Darcy e Halison foram indiciados por homicídio qualificado. Eles ficarão à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro 8 da BR-174.

