Quadrilha é presa com 10 quilos de maconha, em Manaus

Manaus - Alexandre Tinoco de Lima Júnior, de 21 anos, André Trajano Feitosa, de 38 anos, Bruno Conte Araújo Brandão, de 32 anos, Gilmara Moraes Marinho, de 27 anos, e Gutemberg de Souza Fernandes, de 39 anos, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (8). As prisões ocorreram em bairros distintos da capital amazonense.

Policiais militares da Força Tática, em patrulhamento por volta das 3h30, na avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres) receberam uma denúncia anônima informado que dois carros, sendo um modelo Etios e outro Sandero, estavam chegando em Manaus transportando drogas pela Ponte Rio Negro.

Uma viatura da 8ª Cicom abordou o carro Etios branco com quatro ocupantes. No porta-malas do veículo, a polícia encontrou um quilo de maconha.

Após serem questionados, um dos suspeitos confirmou que outro veículo já havia passado pela Ponte Rio Negro e estaria na Rua Nova Olinda, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

As equipes policiais foram até o local e localizaram o carro Sandero. Gutenberg estava no veículo. Com ele, foi encontrado mais nove quilos de maconha.

Diante dos fatos, a quadrilha foi levada para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

