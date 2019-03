Homem mata companheira durante briga por volume de televisão

Na data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, um homem de 38 anos matou a companheira dele, a faxineira Lilian Maria de Oliveira, de 42 anos, com um golpe de faca. O crime aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (8), no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Em depoimento à polícia, o autor do crime, Cleuber Elias Silva Santos, de 38, confessou o assassinato após uma discussão com a mulher pelo volume da TV que os dois assistiam. Ele também disse que deu a facada na mulher sem perceber onde o golpe tinha ferido a vítima.

O filho da vítima ouviu os gritos e quando chegou no quarto encontrou a mãe jogada no chão toda suja de sangue e o autor do crime segurando uma faca.

Com a ajuda do irmão de 15 anos, o jovem tentou conter o assassino até a chegada da polícia. O homem ainda agrediu os enteados. Após ser preso, ele foi levado para a Delegacia de Mulheres, no bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul.

Leia mais:

Jovem morre em hospital após ter o corpo queimado pelo namorado

Jovem é brutalmente assassinada e companheiro é o principal suspeito