Após 'rixa' e agressão, homem é encontrado morto em Manaus

Homem teria se envolvido em uma briga na noite anterior | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Francisco Rômulo Marques de Alencar, com idade aproximadamente de 60 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa, no início da tarde desta sexta-feira (8), com um ferimento na cabeça. O fato aconteceu na rua Cambixe, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. O local, segundo a polícia e moradores da região, é conhecido como “fumódromo”, pois é utilizado por usuários de drogas.

De acordo com informações de policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem envolveu-se em uma briga por volta das 17h30 de ontem, na rua Antônio Matias. “Ele levou uma pedrada na cabeça e os populares chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele dispensou acompanhamento médico”, contou o tenente Carlos Souza da 9ª Cicom.

Segundo populares, o homem dispensou o serviço porque não saia sangue de seu ferimento. O autor da agressão física não teve o nome revelado.

Homem se envolveu em uma briga ontem | Foto: Divulgação

Para a polícia, a suspeita é de que Francisco Rômulo foi agredido durante uma bebedeira. Segundo os moradores, ele era usuário de drogas e alcoólatra. A vítima era moradora de rua. A vizinhança também relatou que a casa está abandonada desde que um casal de idosos faleceu.



Os policiais não souberam dizer se o homem morreu durante o sono ou se ele passou mal na área denominada fumódromo. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local para levantamentos de informações.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que a vítima tinha duas lesões na cabeça. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela DEHS.





Edição: Isac Sharlon



Leia mais:



Quadrilha é presa com 10 quilos de maconha, em Manaus

Homem mata companheira durante briga por volume de televisão