Empresário é preso com carro de luxo clonado após multas em Manaus

| Foto: divulgação

Manaus - O empresário Clecivaldo Brito de Souza, de 38 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (8), com um veículo de luxo apresentando placas clonadas. O suspeito foi capturado na barbearia em que ele é proprietário, localizada na rua Wolfgang, Conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

As ações foram realizadas pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), delegado Cícero Túlio, as equipes chegaram até o suspeito após a formalização, pelo dono do veículo com as placas originais, sobre o recebimento de multas em nome dele.

titular da Derfv e coordenador Neot | Foto: divulgação

"A vítima procurou o Detran-AM para relatar que que estava recebendo multas de trânsito de lugares por onde nunca havia trafegado. Em consulta ao sistema do órgão, a equipe do Neot identificou que teria sido emitida uma segunda via do documento para a circulação do veículo, que ele não tinha conhecimento. Em razão disso, o coordenador do Neot entrou em contato conosco para investigarmos o caso”, explicou o titular da Derfv.

Cícero Túlio disse, ainda, que por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas a vítima tomou conhecimento de um anúncio, em um site de compras e vendas, de um veículo da marca Audi, modelo A4, de cor prata, com as mesmas características e placas do automóvel dela. A partir daí, manteve contato com o Detran e com a equipe da especializada.

| Foto: divulgação

“Assim que tomamos conhecimento do caso demos início às diligências. Logo em seguida conseguimos chegar até Clecivaldo, preso em flagrante pela prática criminosa. Com ele apreendemos o veículo com as placas clonadas”, declarou o delegado.

Conduzido à Derfv, Clecivaldo argumentou, em depoimento, que teria comprado o carro de um vizinho. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) os policiais civis constataram que o suspeito já tinha passagem pela polícia por receptação e uso de documento falso.

Flagrante

Clecivaldo foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, o empresário será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

