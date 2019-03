Corpo de homem é encontrado boiando em igarapé no Mauazinho

Manaus - Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando em um igarapé no bairro Mauazinho, na Zona Sul de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, moradores da comunidade acharam o corpo no início da manhã deste sábado (9).

Conforme informações de policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares informaram que o homem era morador do bairro, conhecido como "Jabá", que consumia bebidas alcoólicas com frequência , mas não tinha nenhum envolvimento com o crime.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) não identificou sinais de agressão no corpo. A suspeita preliminar é que o homem tenha se afogado.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Após 'rixa' e agressão, homem é encontrado morto em Manaus

Homem mata companheira durante briga por volume de televisão