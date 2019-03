Homem diz que matou esposa após ver mensagens no celular dela, no AM

Manaus - O pedreiro Manoel Francisco de Menezes Filho, de 51 anos, confessou que matou a própria esposa, a costureira Solange Gama dos Santos, e enterrou o corpo dela em uma cova rasa no loteamento Campos Sales, no bairro Tarumã, na última terça-feira (5). Ele e outros dois comparsas foram presos e apresentados na manhã deste sábado (9) à imprensa.



Durante a coletiva, Manoel disse que matou Solange após ver mensagens no celular dela e descobrir que a esposa mantinha um relacionamento com outros dois homens. "A gente já estava quase se separando. Ela queria ir embora de casa, mas quando vi as mensagens perdi o controle", disse.

Manoel disse que matou Solange no momento que ela estava dormindo | Foto: Joandres Xavier/EM TEMPO

Manuel contou que enforcou a esposa com uma corda, enquanto ela dormia. De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem contou com a ajuda de Márcio Araújo Siqueira, de 32 anos, e Leiciarleson Pereira Aguiar, de 23 anos, conhecido como "Bebê", ambos trabalham como ajudantes de pedreiro.

Bebê e Márcio foram presos na quarta-feira (6), no loteamento Campos Sales, em cumprimento a mandado de prisão temporária. Já Manoel foi preso no dia seguinte, em Itacoatiara.



Márcio negou participação no crime e disse que está sendo vítima de um engano. Bebê confessou ter ajudado Manoel apenas a carregar o corpo. Ele disse que recebeu um celular como pagamento pelo "serviço".

Manoel e os comparsas serão levados para o CDPM | Foto: Joandres Xavier/EM TEMPO

Família da vítima

O sobrinho de Solange, o motorista Joel Santos, de 26 anos, conta uma versão diferente da de Manoel. Segundo Joel, seria Manoel que mantinha um relacionamento fora do casamento e, mesmo assim, após Solange pedir o fim do casamento não teria aceitado. "Ele (Manoel) vivia ameaçado minha tia de morte", revela Joel.

Manoel foi indiciado por feminicídio. Já Márcio e Bebê foram indiciados por ocultação de cadáver. Os três foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no km 8 da BR-174, onde ficarão à disposição da justiça.

