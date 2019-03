Detento do semiaberto é executado enquanto vendia drogas no Zumbi

Manaus - O detento do regime semiaberto Denilson Correa Vargas, de 22 anos, foi morto a tiros na rua Leonora Armstrong, bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 23h de sexta-feira (8). De acordo com a polícia, o homem foi perseguido e depois alvejado com pelo menos três disparos.

De acordo com informações da polícia, Denilson, que usava uma tornozoleira eletrônica, estava vendendo drogas no momento do crime. Ele usava uma camisa de mototaxista.

Conforme a polícia, um homem, ainda não identificado, perseguiu e executou Denilson. Outros dois homens, que estavam na companhia da vítima, conseguiram fugir sem serem atingidos.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem diz que matou esposa após ver mensagens no celular dela no AM

Corpo de homem é encontrado boiando em Igarapé no Mauazinho