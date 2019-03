'Anão' envolvido na chacina do Compaj é preso em Autazes

Manaus - Alzimar Printesdo Nascimento, de 40 anos, e Deivison Alfaia Nunes, de 24 anos, conhecido como “Anão”, foram presos por crimes distintos no município de Autazes (a 113 km de Manaus).

De acordo com a delegada Reika da Costa, Alzimar foi preso na última segunda-feira (4), em cumprimento a mandados de prisão por receptação e corrupção de menores, cometidos em 15 de maio de 2016. A ordem judicial em nome do suspeito foi expedida, no dia 25 de fevereiro deste ano, pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Vara de Execuções Penais (VEP).

Já Deivison, segundo a delegada, foi preso na tarde de sexta-feira (8), em razão de sentença condenatória por tráfico de drogas emitida pela 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).

Alzimar foi preso em cumprimento a mandados de prisão por receptação e corrupção de menores | Foto: Divulgação

No nome de Deivison constavam, ainda, dois mandados de prisão preventiva por homicídios qualificados, relacionados à chacina ocorrida em janeiro de 2017, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Os processos tramitam na 2ª Vara do Tribunal do Júri.



Após os procedimentos cabíveis na 39ª DIP, Alzimar e Deivison serão transferidos para Manaus, onde Alzimar deverá cumprir pena em regime semiaberto no Compaj e Deivison conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

