Homem é baleado após atirar contra policiais militares em Iranduba

Manaus - John Robert Moura foi baleado após trocar tiros com a polícia. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (8), no bairro São Francisco, no município de Iranduba ( a 27 km de Manaus). Com ele, foram apreendidas 56 trouxinhas de maconha.

O fato aconteceu após John e um comparsa fugirem para uma área de mata após perceberem a presença da equipe da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Segundo o tenente Kleber da 8ª CIPM, no momento em que a equipe realizava as buscas pelos suspeitos, John Robert efetuou um disparo na direção de um dos policiais. Os Pms revidaram e John foi atingido.

“O John ainda tentou esconder a arma e uma sacola plástica que estava com as trouxinhas, mas conseguimos localizar. Devido ao ferimento, ele foi levado para o Pronto-Socorro mais próximo, foi atendido e depois recolhido para a delegacia”, explicou.

O suspeito foi apresentado no 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará à disposição da justiça. O outro suspeito conseguiu fugir.

