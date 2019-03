Com requintes de crueldade, homem é morto por facção rival em Manaus

A vítima teria sido morta em outro lugar e apenas sido jogada no ramal | Foto: divulgação





Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com requintes de crueldade na manhã deste domingo (10). Os pés e as mãos estavam amarrados e o homem foi morto com várias esticadas pelo corpo, que foi deixado na entrada do balneário Toca do Coelho, no ramal do Brasileirinho, Zona Leste. A Polícia Militar e o IML foram acionados.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios Sequestros (Dehs), a vítima foi morta com seis facadas, sendo três nas costas, duas no pescoço e uma na barriga. A vítima também estava com a calça abaixada, deixando à mostra as partes íntimas, e com as mãos amarradas com fita de pano e os pés com uma corda.

De acordo com informações do tenente Eduardo Pinheiro, colhidas no local, pelas características do ambiente, a vítima teria sido morta em outro lugar e apenas sido jogada no ramal. A polícia descarta que o homem tenha sido vítima de abuso sexual antes ou depois de morto, por conta das características em que o corpo foi deixado.

O homem seria integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN), e teria sido vítima de ataque da facção rival Comando Vermelho (CV) | Foto: Joandres Xavier





A polícia relatou ainda que os peritos visualizaram diversos hematomas pelo corpo, sinais de agressão e tortura. Ainda de acordo com informações do policial, homem seria integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN), e teria sido vítima de ataque da facção rival Comando Vermelho (CV).

O decorrer do caso será investigado pela DEHS. O corpo foi removido ainda na manhã deste domingo (10).

