PM interrompe plano de fuga em presídio de Maués

Os detentos serravam a grade de uma cela de isolamento | Foto: divulgação





Maués - Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Maués (a 276 Km de Manaus) conseguiram interceptar um plano de fuga no presídio local na madrugada deste domingo (10).

De acordo com a polícia, os presos que estavam em uma cela de isolamento conseguiram serrar as grades e estavam prontos para fugir quando foram interrompidos pela equipe. O caso aconteceu por volta das 2h50.

O sargento da Polícia Militar Joelson Brandão recebeu denúncia de que pessoas ouviram barulhos estranhos vindo de uma das celas do presídio e acionou os demais colegas de farda para verificar a procedência dos ruídos. Ao chegarem no local, os policiais flagraram os detentos finalizando a serragem das grades.

A equipe conseguiu apreender dois pedaços de serra utilizados para cortar as grades e um celular em poder de um dos presos. O diretor da unidade foi acionado para verificar a responsabilidade sobre os detentos.

Outro caso

No último dia 28 de janeiro, pelo menos seis presos conseguiram fugiram durante a noite da unidade prisional do município de Maués. Os detentos serraram as grades e pularam o muro da unidade por volta das 18h.

