Vídeo: casal é preso por manter pensionista do INSS amarrado em Manaus

Para a reportagem, marido e mulher negaram todas as acusações e disseram que Edson era usuário de droga, juntamente com o filho do casal | Foto: divulgação





Manaus - José Nilton Matos Siqueira, 47, e Maria Odete Ribeiro, 46, foram presos em flagrante pelo crime de cárcere privado contra Edson dos Santos, 32, pensionista do INSS. Em tratamento por conta de um tumor na cabeça, a vítima diz que foi mantida amarrada pelo casal. O caso foi registrado no 14° DIP, na manhã deste domingo (10), após o homem supostamente conseguir fugir e procurar a polícia.

Segundo o sargento Ribamar Cunha, da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Edson foi por conta própria até a delegacia e pediu ajuda. Ele disse que havia acabado de fugir da residência do casal, situada na rua Tiradentes, no conjunto Parque Mauá, onde estava sendo mantido em cárcere privado há aproximadamente dois meses.

"Eles me batiam, me amarravam e viviam dizendo que iam entregar-me para o traficante e não deixavam eu sair nem para ir comprar comida", alegou Edson com um hematoma no olho esquerdo, resultado de uma suposta agressão ocorrida na última quinta.

Veja depoimento da vítima à imprensa:

Veja depoimento da vítima | Autor: Joandres Xavier





Edson disse ainda que conseguiu fugir porque contou com a ajuda de um filho do casal, que tem aproximadamente 24 anos e que também era mantido em cárcere privado. O homem contou que o filho do casal era acorrentado, mas teria conseguido fugir dias antes. Ele teria voltado à casa dos pais somente para ajudar Edson a se soltar.

A guarnição foi até a residência, mas não conseguiu obter outras provas desse crime. Entretanto, segundo a polícia, o depoimento de Edson foi suficiente para lavrar o flagrante contra o casal, que foi levado até o 14° DIP para prestar depoimento.

Casal nega crime

Para a reportagem, marido e mulher negaram todas as acusações e disseram que Edson era usuário de droga, juntamente com o filho do casal.

"A gente estava apenas ajudando ele, que não tinha onde morar e precisava de um endereço para poder receber o benefício do INSS. A gente não ia pegar nada dele, somos trabalhadores. Eu tenho minha padaria, minha mulher tem um comércio e assim nós vivemos", declarou José. Maria Odete negou cárcere contra o próprio filho e disse que ele fugiu de casa porque é viciado em drogas.

Veja depoimento do casal:

Veja depoimento do casal | Autor: Joandres Xavier





De acordo com informações repassadas pela equipe do 14° Distrito Integrado de Polícia, Edson é natural do município de Japurá e estava em Manaus há um ano fazendo tratamento para retirar um tumor na cabeça. Há dois meses, no Porto da Ceasa, ele conheceu o casal. Edson teria ido morar na casa dos dois e depois feito refém por eles.

O caso foi registrado como cárcere privado, com agravante por duração maior que quinze dias, de acordo com a Polícia Civil. Ainda hoje, o casal poder ser encaminhado para audiência de custódia.

Leia mais

Homem é preso acusado de estuprar, agredir e manter mulher em cárcere

Casal é preso com drogas em mala dentro de embarcação no Amazonas