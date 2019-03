Membro da FDN leva seis tiros em emboscada feita por 'amigos' do crime

Manaus - Um homem que não teve o nome divulgado, supostamente membro da facção criminosa Família do Norte (FDN), escapou da morte mesmo levando seis tiros à queima-roupa. A vítima que tem 32 anos foi encontrada quase desmaiada na madrugada deste domingo (10), na rua Heisei, na colônia Japonesa, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Moradores que passavam no local viram o homem, que usava uma tornozeleira eletrônica do sistema prisional, jogado em via pública e acionaram os policiais. De acordo com informações da polícia no local do crime, o homem estava com os pés e as mãos amarrados com um fio. Ele possuía seis marcas de tiros no rosto, pescoço, braços e pés.

A vítima foi encontrada ainda consciente e relatou para os policiais que foi levada para o local em um carro, por dois supostos amigos, que também fazem parte da FDN.

"Quando chegaram na rua Heisei, a dupla jogou a vítima em via pública e abrigaram fogo. Achando que o homem já estava morto, eles deixaram o local", contou um dos policiais.

Após ser socorrido, o homem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. A tentativa de homicídio será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Com requintes de crueldade homem e morto por facção rival em Manaus

Homem é baleado após atirar contra policiais militares em Iranduba