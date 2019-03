Conhecidos ladrões de carros, 'Gordo' e 'Careca' são finalmente presos

A dupla foi presa em flagrante | Foto: divulgação





Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), sob o comando do delegado Cícero Túlio, titular da especializada, prendeu na capital, ao longo da última sexta-feira (8), José... J.F, 29, conhecido como “Careca”, e Maurício... B.A, 23, o “Gordinho”, portando uma arma de fogo calibre 38 e munições.

De acordo com a autoridade policial, a dupla pretendia roubar um carro, a mando de um detento de unidade prisional de Manaus.

“Nós já estávamos no encalço desses infratores. Ambos estavam sendo investigados por envolvimento em roubos de veículos na capital”, declarou.

Conforme Cícero Túlio, José foi preso em via pública, na rua Professora Maria Antony, bairro Coroado, zona leste da cidade. Com “Careca” os policiais civis apreenderam cinco munições de calibre 38, que estariam sendo levadas para Maurício.

Em ato contínuo, a equipe da Derfv chegou até Maurício, localizado na rua São Pedro, naquele mesmo bairro. Com “Gordinho” os policiais civis encontraram um revólver calibre 38 e três munições do mesmo calibre.

Na delegacia, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi verificado que tanto José Jefferson quanto Maurício Brendo já respondem a processo por tráfico de drogas. Dessa vez, a dupla foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de munição de uso permitido.

Audiência de Custódia

Ao término dos trâmites legais no prédio da especializada, os infratores serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

O titular da Derfv ressaltou que “Careca” está sendo investigado por roubo de automóvel ocorrido no dia 26 de fevereiro deste ano, no bairro São José Operário, zona leste da cidade. Na ocasião, o dono do veículo, modelo Saveiro, de cor branca, realizava a entrega de produtos alimentícios em uma empresa naquela região, quando foi surpreendido por um indivíduo com as características de José Jefferson.

“As investigações irão continuar, até elucidarmos o caso e recuperarmos o veículo roubado. Com as prisões de José e Maurício contabilizamos, nesses primeiros três meses do corrente ano, 54 prisões de pessoas envolvidas em crimes da área de atuação da especializada”, informou o delegado.

Disque–Denúncia

Quem puder colaborar com informações sobre as investigações em curso na especializada, ligar para o número ‪(92) 99110-1763‬. “Delações também podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Cícero Túlio.

