Em briga na Zona Norte, peixeiro esfaqueia mototaxista e acaba preso

O peixeiro foi preso em flagrante | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Um mototaxista, conhecido apenas como "Pepe", foi esfaqueado na coxa esquerda após se recusar a fazer uma corrida. O crime ocorreu por volta das 9h desta segunda-feira (11), na rua João Câmara, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O autor da facada foi preso em flagrante pela polícia.

Segundo relatos de testemunhas, João Paulo de Souza Barroso, de 34 anos, conhecido como "Paulinho", que trabalha como peixeiro em frente ao ponto de moto táxi estava sob efeitos de bebidas alcoólicas e havia sido dispensado do trabalho por conta da embriaguez.

Em seguida, "Paulinho" foi até base "Mototáxi Vida Nova Base 2" para solicitar uma corrida do serviço de transporte alternativo público individual. Na ocasião, um mototaxista pediu que ele colocasse o capacete, mas o cliente se recusou.

Insatisfeito, "Paulinho" fez a solicitação do serviço para outro profissional de duas rodas, que por sua vez se negou a fazer o transporte. Por conta disso, os dois iniciaram uma discussão.

"Pepe" armou-se de uma barra de ferro e partiu para cima do peixeiro, mas acabou escorregando. Nesse momento, "Paulinho" puxou a faca da cintura e deferiu um golpe na coxa esquerda de Pepe, conforme relatos de testemunhas à reportagem.

Ao Em Tempo, a mãe do peixeiro, Raquel Aparecida Saraiva de Souza, 49, disse que o filho foi vítima dos mototaxista.

"Quando eu cheguei no local, vi os mototaxistas em cima do meu filho. Um deles quis me esfaquear quando tentei defendê-lo. Eles são covardes. Meu filho não é vagabundo. Ele foi espancado com barra de ferro e esfaqueado também", explicou.

"Paulinho" foi preso por uma equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e encaminhado ao 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

Já o mototaxista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no bairro São José, Zona Leste da capital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Mototaxista é preso com munições e drogas no Santa Etelvina

Mototaxista é morto por passageiro no Parque São Pedro