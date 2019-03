Taxista reage a assalto e suspeito é preso no Dom Pedro, em Manaus

O caso é acompanhando pela equipe de policiais do 12º DIP | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - O taxista Márcio de Souza, de 47 anos, foi alvo de uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. O suspeito de autoria do crime foi preso pela polícia.

De acordo com as informações do taxista, ao chegar em uma rua atrás da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT/HVD), o cliente avistou uma viatura e informou que tinha entrado na rua errada.

"Ao chegar na avenida Dom Pedro, ele anunciou o assalto e colocou uma faca no pescoço. Eu reagi e travei luta corporal até conseguir desarmá-lo. Gritei por ajuda e populares conseguiram detê-lo até a chegada dos policiais. Já deixei de trabalhar a noite por conta de assalto e, mesmo assim, não escapei do segundo assalto", disse.

O taxista teve cortes superficiais nas mãos e no pescoço, além de escoriações na boca. O suspeito apresentou nome falso no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital, onde permanece detido até a publicação desta matéria.

