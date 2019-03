Ex-pastor surta, mata esposa a facadas e ameaça o filho

O ex-pastor evangélico Antônio Maria Matou a própria esposa a facadas e tentou assassinar o filho e o sobrinho da companheira. O crime aconteceu na noite do último domingo (10), em Itapipoca (a 620 km de Juazeiro do Norte). A Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante e evitou que ele fosse linchado pelos vizinhos.

De acordo com a PM, por volta das 22h, moradores relataram que escutaram gritos de socorro vindo da casa do ex-pastor. A voz era da esposa do homem, identifica como Lucilene Galdino Albuquerquer, de 41 anos, conhecida na cidade como "Lu". Ela foi esfaqueada e arrastada do corredor até a sala da residência.

O ex-pastor ainda ameaçou matar o próprio filho e o sobrinho da mulher. Os vizinhos invadiram a casa e impediram que ele tentassem contra a vida das crianças. O homem foi agredido pelos moradores até a chegada da Polícia Militar.

O casal havia se mudado para a cidade após o ex-pastor ser convocado a coordenar uma igreja evangélica no pequeno município.

O corpo de Lucilene foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do estado (Pefoce) da idade de Sobral.

Leia mais:

Estudante que teve 80% do corpo queimado pelo namorado é enterrada

Barcelos é uma das cidades onde mais matam mulheres por agressão