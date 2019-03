Adolescente que estuprou prima de 9 anos é apreendido pela segunda vez

| Foto: divulgação

Manaus - Um adolescente de 16 anos, foi apreendido pela segunda vez, após descumprir a medida cautelar imposta a ele, pelo estupro da própria prima, uma criança de nove anos. O garoto foi capturado por volta das 10h desta segunda-feira (11), na casa onde morava, localizada na rua Bom Sucesso, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), delegada Elizabeth de Paula, o adolescente foi apreendido pela primeira vez no dia 9 de outubro de 2017, quando ele tinha 15 anos, e abusou sexualmente da prima.

Elizabeth explicou que o suspeito estava respondendo pelo crime em liberdade. No entanto, deixou de comparecer ao juizado.

“Por conta do descumprimento da medida cautelar imposta a ele, o juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude da Infracional (Jiji) da Comarca de Manaus, expediu no dia 28 de fevereiro deste ano, mandado de busca e apreensão em nome do adolescente. A partir disso, demos início às diligências com o intuito de localizarmos o rapaz e cumprimos a ordem judicial”, relatou a delegada.



Ao término dos procedimentos cabíveis na Deaai, o adolescente será encaminhado ao Jiji, onde deverá prestar esclarecimentos por ter descumprido as medidas cautelares.

*Com informações da assessoria

