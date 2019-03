Flanelinha é esfaqueado durante briga em Manaus

Manaus - Uma briga entre guardadores de carro deixou um homem, que não teve a idade revelada, esfaqueado no início da noite desta segunda-feira (11). O caso ocorreu na rua 23, do bairro Parque Dez, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o tenente Otero, da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi atingida com três facadas na altura do abdômen. O motivo da discussão não foi revelado aos policiais.

"Nós chegamos aqui, mas a vítima já tinha sido socorrido pelo Samu e levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O autor das facadas fugiu do local e não foi encontrado pelas nossas equipes", disse Otero.

