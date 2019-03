Video: assaltos a coletivos continuam assustando a população de Manaus

Apesar disso, a secretaria de segurança pública divulgou um balanço sobre o mês de janeiro, nele, há redução de assaltos a coletivos se comparado ao mesmo período do ano passado | Foto: Divulgação

Manaus - Os assaltos a coletivos continuam assustando a população de Manaus. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública divulgou números que apontam uma redução nesse tipo de crime na cidade.

O local e hora em que os assaltantes de ônibus geralmente atacam é na avenida Torquato Tapajós, às 19h. As quadrilhas aterrorizam passageiros e trabalhadores de empresas do transporte público, e é difícil não ter alguém que tenha testemunhado um assalto com essas características.

Apesar disso, a secretaria de segurança divulgou um balanço sobre o mês de janeiro deste ano, no qual apresentou uma redução de assaltos a coletivos se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo a SSP, este ano foram registradas 183 ocorrências, contra 259 em 2018, mas esses números dividem a opinião, principalmente, dos usuários.

