Colombiano é perseguido e morto a tiros no Amazonas

Manaus - Um colombiano identificado como Brallan Alexis Cardenas Noreña, de 25 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (11), no município de Itacoatiara (distante 269 quilômetros de Manaus). A vítima estava estava sendo perseguida pelo autor dos disparos.



De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava em uma motocicleta e ao entrar em uma rua sem saída do Conjunto Cidadão, no município, foi abordado pelo suspeito que efetuou diversos disparos contra a vítima que foi a óbito no local.

Conforme relatos de testemunhas para a polícia, a vítima atuava como agiota, entretanto os policiais não confirmam a informação. O corpo foi removido para o hospital do município.

O suspeito fugiu da cena do crime após realizar os disparos e não foi identificado. Até a publicação desta matéria ninguém foi preso. A Polícia Civil irá investigar o crime.

Edição: Bruna Chagas

