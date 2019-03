Cinco são detidos com arma falsa na Ponte Rio Negro no AM

Manaus - Cinco homens foram detidos na noite desta segunda-feira (11), por volta das 20h30, quando tentavam entrar em Manaus pela Ponte Rio Negro, localizada na Zona Oeste da cidade. Os suspeitos estavam em um carro modelo Onix, de cor branca e tinham como origem o município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital).

De acordo com o sargento Falcão Santos, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, os suspeitos estavam passando pelo posto de fiscalização localizado na rodovia Manoel Urbano, quando foi feita a abordagem.

"A equipe percebeu o nervosismo dos ocupantes do veículo ao passarem pela fiscalização, então decidiu fazer a abordagem. Pedimos para todos saírem do veículo e ao fazermos uma revista interna, acompanhado de um do ocupantes, foi encontrado um simulacro de arma de fogo", explicou Falcão.

Ainda conforme o policial, depois de encontrar o simulacro, o telefone de um dos suspeitos tocou, um policial atendeu e ouviu a seguinte frase: "Conseguiu meter 'bronca' em Iranduba? Tá com celular e dinheiro?", disse o autor da ligação que desligou em seguida ao perceber que não era um conhecido seu no telefone.

"Depois dessa situação nós realizamos a detenção dos suspeitos e levamos até a 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Eles assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados", completou o policial.

Conforme Falcão, o grupo é do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, e teria ido para Iranduba praticar diversos assaltos na cidade, mas na noite desta segunda não teriam obtido êxito na ação.

Edição: Bruna Chagas

