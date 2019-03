Preso jovem e apreendido adolescente por roubo a pet shop em Manaus

Do local a dupla subtraiu um aparelho celular e a renda do caixa, estimada em R$ 800 | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas cumpriu na manhã desta terça-feira (12), por volta das 8h, no bairro São José Operário, zona leste da cidade, mandado de prisão preventiva por roubo majorado em nome de Keven Farripa de Lima, 22, e apreendeu um adolescente de 16 anos, por roubo cometido no dia 1º de fevereiro deste ano, em um pet shop situado na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José Operário.

De acordo com a autoridade policial, no dia da ação criminosa os elementos entraram no estabelecimento comercial por volta das 11h30 e renderam o funcionário.Do local, a dupla subtraiu um aparelho celular e a renda do caixa, estimada em R$ 800. A partir das imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no lugar, os policiais civis conseguiram identificar os infratores.

“Após um mês de investigações, conseguimos chegar aos autores do roubo. Então representei à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome de Keven, e de busca e apreensão para o adolescente. As ordens judiciais foram expedidas no dia 1º de março deste ano, pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Manaus. A partir disso, realizamos diligências para localizarmos a dupla”, explicou Geovanni.

Keven foi indiciado por roubo majorado e corrupção de menores. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Já o adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Ele será conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão adotadas as medidas cabíveis.

*Com informações da assessoria

