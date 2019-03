Suspeitos de matar marítimo, 'piratas do rio Negro' são presos

Os suspeitos foram apresentados na manhã desta terça-feira (12), durante coletiva de imprensa | Foto: divulgação

Manaus - Seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e furtos a embarcações foram presos durante a operação “Piratas do Rio Negro”, deflagrada no dia 7 de março. O grupo também é apontado pelo envolvimento na morte de um tripulante de embarcação , ocorrido em janeiro deste ano.

Os suspeitos foram apresentados na manhã desta terça-feira (12), durante coletiva de imprensa realizada no prédio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Na ação policial foram presos Marcelo Oliveira Martins, de 20 anos; Bruno Garcia de Oliveira, 23; Leandro Monteiro de Oliveira, 25; Francisco Monteiro Rodrigues, 25; Silvio Castro da Silva, 29, conhecido como “Branco”, e Thiago da Silva Coimbra, 30.

Segundo a Polícia Civil no momento da prisão de Marcelo, os policiais civis da Derfd encontram uma porção de droga, que resultou no flagrante do jovem. Os mandados de prisão preventiva por latrocínio em nome dos suspeitos foram expedidos no dia 25 de fevereiro deste ano, pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, da 4ª Vara Criminal.

Titular da Derfd, delegado Guilherme Torres | Foto: divulgação

De acordo com o titular da Derfd, delegado Guilherme Torres, eles estavam sendo investigados pela equipe da especializada por envolvimento no latrocínio que teve como vítima o tripulante de embarcação Ademir Monteiro dos Santos, que tinha 66 anos. O crime aconteceu no dia 25 de janeiro deste ano, em uma balsa perto da Ilha do Marapatá.

“No dia do crime, esse grupo invadiu a embarcação e subtraiu dos passageiros aparelhos celulares, dinheiro, as armas dos vigilantes do barco, além de 10 mil litros de combustível. Durante a fuga, os infratores efetuaram um disparo de arma de fogo que que resultou na morte de Ademir. Um vigilante também foi atingido, mas sobreviveu ao ferimento. A partir desse crime, passamos a investigar o caso e identificamos os integrantes do grupo”, explicou Torres.

Dinâmica do crime

Conforme o diretor-adjunto da Deferd, delegado Demetrius Queiroz, os policiais civis identificaram que o grupo criminoso é especializado em roubos e furtos a embarcações. Silvio foi identificado como líder da organização criminosa. Ele coletava informações sobre embarcações que chegavam com cargas valiosas ou que estivessem transportando grande quantidade de combustível. Em seguida, o homem convocava os comparsas para que efetuassem o delito.

Diretor-adjunto da Deferd, delegado Demetrius Queiroz | Foto: divulgação

“Iniciamos as diligências para capturar os suspeito na última quinta, dia 7, com o apoio da equipe da Delegacia Fluvial. Marcelo foi o primeiro a ser preso, na Feira da Panair, no bairro Educandos. Com ele encontramos uma pequena quantidade drogas. Silvio e Bruno foram localizados em Manacapuru. Já Leonardo foi preso no bairro Raiz”, disse Queiroz.

Demetrius destacou que em continuidade aos trabalhos, na última sexta-feira (8), os policiais civis conseguiram prender Francisco na casa onde ele morava, no bairro Nova Cidade, Zona Norte. Por fim, Thiago foi localizado e preso no bairro Educandos. Outros dois integrantes do grupo criminoso, que não podem ter os nomes divulgados, para não comprometer o andamento das investigações, continuam sendo procurados pela equipe da Derfd.

Indiciamento

Os seis indivíduos foram indiciados por latrocínio. No dia da prisão de Marcelo, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital. De lá ele seguiu diretamente ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), para onde os comparsas também foram encaminhados.

*Com informações da assessoria

